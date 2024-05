Ungheria - Ilaria Salis ai domiciliari | presto potrebbe tornare in Italia

(Di domenica 19 maggio 2024) Svolta insul caso della nostra connazionale llaria. Il tribunale ungherese di seconda istanza ha accolto il ricorso dei legali della 39enne che può quindi uscire dal carcere e andare ai, dopo 15 mesi di cella in condizioni dure a Budapest., che si proclama innocente, è accusata di lesioni aggravate nei confronti di due neonazisti. A lei i magistrati imputano inoltre “l’appartenenza a un’organizzazione antifascista” che inè un’aggravante. L’insegnantena rischia fino a 24 anni di reclusione. Il 15 maggio, prima di di rispondere a una domanda al question time alla Camera, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha rilasciato alcune dichiarazioni circa questo caso, che ha fatto entrare in tensione diplomatica l’e ...

Per la liberazione il tribunale ha chiesto 40mila euro, l’attivista manterrà il braccialetto elettronico. Avs: bene la candidatura. Schlein: “Il governo si adoperi per il rientro in Italia”. I legali: “È entusiasta”

"Proposte fatte per lavorare meno, per non affrontare un problema che è lo stesso da 50 anni e che nessuno ha mai sollevato. Ci sono altri 8 italiani nella stessa situazione”

Forti in carcere Montorio a Verona: "Spero un giorno d'essere libero perché innocente" - Forti in carcere Montorio a Verona: "Spero un giorno d'essere libero perché innocente" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Chico Forti ha lasciato Rebibbia, in corso il trasferimento nel carcere di Verona ...

Ilaria Salis dal carcere in Ungheria: “So di essere dalla parte giusta della storia” - Ilaria salis dal carcere in ungheria: “So di essere dalla parte giusta della storia” - Le parole di Ilaria salis nell'intervista a La Stampa: "Se sarò eletta farò in modo che chi si trova in situazioni di ingiustizia come la mia non sia lasciato solo".

Ilaria Salis minaccia querela al Tempo/ “Denigra mio essere antifascista”. Cerno: “sinistra usa la giustizia” - Ilaria salis minaccia querela al Tempo/ “Denigra mio essere antifascista”. Cerno: “sinistra usa la giustizia” - Ilaria salis minaccia querela contro "Il Tempo" per articoli sui domiciliari della maestra detenuta in ungheria. La risposta di Cerno e la libertà di stampa ...