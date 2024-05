Dopo la Salernitana, anche il Sassuolo retrocede in Serie B. Dopo il ko del lunch match contro il Cagliari, le speranze erano ridotte al lumicino: per una flebile speranza di allungare la stagione, almeno fino all’ ultima giornata , gli emiliani ...

Frosinone in Serie B se... Tutte le combinazioni - frosinone in serie B se... Tutte le combinazioni - Il frosinone è vicino alla salvezza, visto il successo maturato in casa del Monza. Tutto, però, verrà deciso durante l`ultima giornata, con Verona, Udinese ed.

Udinese in Serie B se... Tutte le combinazioni - Udinese in serie B se... Tutte le combinazioni - L`Empoli è vicino alla retrocessione in serie B, dato il pareggio maturato, all`ultimo secondo, in casa dell`Udinese, altra formazione candidata all`incubo di.

Serie A - Le pagelle di Udinese-Empoli 1-1: Niang e Samardzic glaciali, Fazzini in lacrime - serie A - Le pagelle di Udinese-Empoli 1-1: Niang e Samardzic glaciali, Fazzini in lacrime - serie A - Nel convulso finale del Bluenergy Stadium ... sale solo a 34 punti e se la vedrà nell'ultimo turno allo "Stirpe" contro il frosinone, vittorioso a Monza con Cheddira. L'Empoli di Davide ...