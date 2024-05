Tennis - Zverev vince gli Internazionali d’Italia

(Di domenica 19 maggio 2024) Roma, 19 mag. (askanews) – Gliincoronano Alexanderche supera il cileno Nicolas Jarry in due set, 6-4 7-5, e centra il sesto titolo Masters 1000 in carriera, il secondo a Roma dove aveva trionfato nel 2017.raggiunge così Daniil Medvedev nel maggior numero di tornei di questo livello centrati da un giocatore nato dopo il 1990. Un risultato che arriva dopo un lungo digiuno che durava dal 2021 a Cincinnati. L’ultima finale a questo livello l’aveva giocata a Madrid, poche settimane prima dell’infortunio che gli ha fatto perdere quasi due anni di carriera. Nel primo set sul 4-4 il tedesco cambia marcia e nel nono gioco strappa il servizio a Jarry per andare a conquistare il primo set 6-4. Nel secondo parziale, Jarry annulla due palle break nel quarto gioco poi tenta di farsi ...

Il tedesco n. 5 del mondo vince il trofeo per la seconda volta Alexander Zverev trionfa agli Internazionali d'Italia. Il tedesco, numero 5 del mondo, nella finale del Masters 1000 di Roma batte il cileno Nicolas Jarry , numero 24 del mondo, per 6-4, ...

Alexander Zverev ha vinto gli Internazionali d’Italia , sconfiggendo il cileno Nicolas Jarry nella finale andata in scena sulla terra rossa della capitale. Il tedesco ha conquistato il Masters 1000 di Roma per la seconda volta in carriera, ...

Internazionali d'Italia 2024, Jarry: "Al Roland Garros voglio giocare meglio" - internazionali d'Italia 2024, Jarry: "Al Roland Garros voglio giocare meglio" - Alexander zverev trionfa agli internazionali d'Italia. Il tedesco, numero 5 del mondo, nella finale del Masters 1000 di Roma batte il cileno Nicolas Jarry, numero 24 del mondo, per 6-4, 7-5. Il 27enne ...

Atp Roma - "Ciao a tutti, il mio nome è Jannik Sinner": Zverev scherza col pubblico - Atp Roma - "Ciao a tutti, il mio nome è Jannik Sinner": zverev scherza col pubblico - A distanza di due anni Alexander zverev è tornato a trionfare in un appuntamento importante del circuito Atp: il tedesco si è laureato nuovo campione degli internazionali d'Italia, bissando ...

Internazionali d’Italia 2024, Zverev conquista Roma: “Speciale, è il mio primo Masters 1000” - internazionali d’Italia 2024, zverev conquista Roma: “Speciale, è il mio primo Masters 1000” - Il tennista tedesco batte Jarry per due set a zero e vince in finale. Da domani sarà numero quattro in Atp Roma, 19 maggio 2024 – Alexander zverev trionfa agli internazionali d’Italia. Il tedesco, ...