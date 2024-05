L' auto prende fuoco con una coppia a bordo | momenti di paura nel Salento

Un’ automobile ha preso fuoco domenica mattina in via Rubens , a Milano . Le fiamme scaturite dal veicolo si sono propagate danneggiando altri due mezzi parcheggiati, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Il traffico nella strada è stato ...

Fumo dal motore e la vettura prende fuoco: paura per coppia di turisti dopo l’arrivo nel Salento - Fumo dal motore e la vettura prende fuoco: paura per coppia di turisti dopo l’arrivo nel Salento - ha preso fuoco in circostanze in fase di ricostruzione. I due avevano viaggiato e raggiunto la destinazione verso cui erano diretti quando dal vano motore si è sollevata una colonna di fumo, da cui si ...

Porto Recanati, fiamme all'Hotel House in un condominio: a prender fuoco sono stati dei rifiuti gettati all'esterno - Porto Recanati, fiamme all'Hotel House in un condominio: a prender fuoco sono stati dei rifiuti gettati all'esterno - PORTO RECANATI A fuoco un cumulo di rifiuti, fiamme all'Hotel House. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio divampato all'esterno del condominio multietnico.

Colpisce il pavè sollevato e prende fuoco. Paura in strada a Milano - Colpisce il pavè sollevato e prende fuoco. Paura in strada a Milano - Paura questa mattina in via Rubens, a Milano, dove un'auto ha preso fuoco a seguito di un incidente. A quanto pare la vettura era finita contro un massello parzialmente divelto del pavé e tanto è ...