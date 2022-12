Tennis | il ritorno di Roger Federer | notizia sconcertante

La Nuova Sardegna

Domenica cruciale per il cammino delle squadre del ParkGenova. Gli uomini di capitan Tommaso Sanna sono chiamati all'impresa sui campi del TC Sinalunga neldella semifinale Scudetto di A1 dopo la sconfitta interna per 2 - 4, le donne di ...... assistenza compiti,e multisport. in più possono godere di un servizio navetta da scuola al Tennistadium connel proprio comune che sta facendo la differenza - " E' molto apprezzato - ... Tennis: Cirio, il ritorno è 10 volte l'investimento pubblico Il tedesco, dopo il brutto infortunio a Parigi, è pronto a tornare sul rettangolo di gioco e lo farà a dicembre in Arabia Saudita ...Tennis, l'acqua fin troppo trasparente ha finito col tradirla: in questa foto c'è un dettaglio che si vede chiaramente.