Ischia | si scava senza sosta per trovare l' ultima dispersa

(Di giovedì 1 dicembre 2022) È una lotta contro il tempo quella per individuare il corpo di Maria Teresa Arcamone, 31 anni, l'personasotto le macerie dell'alluvione e della frana che sabato scorso hanno investito l'Isola di. Già per domani sono attesi nuovi, forti, temporali sull'isola, che potrebbero compromettere le operazioni di ricerca. I soccorritori, intanto, hanno estratto dalle macerie altri tre cadaveri nella zona di via Celario, la più colpita dal fiume di fango. La prima salma ritrovata è quella di Gianluca Monti, giovane tassista 37enne, padre di Michele (15 anni), Francesco (11 anni) e Maria Teresa (6 anni), anche loro uccisi dall'ondata improvvisa di acqua e fango. Il secondo corpo rinvenuto è di Salvatore Impagliazzo, marinaio, che dopodomani avrebbe compiuto 32 anni. È il compagno della 31enne Eleonora Sirabella, la prima ...