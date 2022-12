Allegri aveva già capito tutto | il retroscena che gli ha dato ragione

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Maxè spesso stato contestato e criticato, ma alla fine sembra che su una cosa avesseda vendere e il tempo lo ha premiato. In queste stagioni non sono di certo mancati gli scontri tra Massimilianoe buona parte della dirigenza, ma in particolar modo il rapporto si era deteriorato con una persona. Una delle cose più difficili che ci possa essere nel mondo del calcio è legata al fatto di poter essere un grande calciatore e poi confermarsi anche in altri ambiti, che possano essere dirigenziali o di allenatore, con Pavel Nedved che ha svolto molto bene il suo ruolo, peccato che la sua posizione sia saltata come peril resto del CDA, scatenando l’ilarità del web. Ansa FotoSe c’è un giocatore che è entrato nella storia come davvero pochi altri nel mondo del calcio e della Juventus, quel ...