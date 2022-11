Roeselare-Civitanova oggi in tv | Champions League volley | orario | dove vederla | programma | streaming

(Di mercoledì 30 novembre 2022)mercoledì 30 novembre (ore 20.30) si gioca Knack, match valido per la fase a gironi della2022-2023 dimaschile. La Lube si presenta in Belgio con tutti i favori del pronostico, ma non dovrà sottovalutare una trasferta particolarmente insidiosa, anche perché i Campioni d’Italia stanno attraversando un momento poco brillante in campionato e domenica si sono salvati soltanto al tie-break sul campo di Piacenza. I ragazzi di coach Chicco Blengini si presenteranno all’appuntamento da leader del gruppo C grazie ai sudati successi ottenuti contro Benfica e Tours, mentre i padroni di casa inseguono a tre lunghezze di distacco. I cucinieri inseguono il successo che permetterebbe di muovere un primo passo importante verso la conquista del primato ...

