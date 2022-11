La passeggera che cerca di aprire il portellone dell' aereo in volo | Me lo ha detto Gesù

Dopoil volo è atterrato gli agenti hanno arrestato la protagonista di questa vicenda.cerca di aprire il portellone in volo: 'Me l'ha detto gesù' Il suo nome è Elom Agbegninou, 34 ...Caos in volo, il terrore dopo lo sfogo della. A raccontare quanto successo a bordo dell'... La donna, secondo le testimonianze, avrebbe in seguito spiegatoera stato anche " Gesù a dirmi ...Il volo Trapani – Catania ha le ore contate. I manager di Aeroitalia, infatti, stanno valutando se mantenere la rotta, in considerazione dei pochi passeggeri che ci sono stati in quella tratta. Ma la ...Commissario Straordinario Di Blasio: “Obiettivo: essere attrezzati per ospitare 1 milione di crocieristi a Venezia e Chioggia nel 2027, il ...