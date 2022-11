Inail | in 10 mesi 909 denunce di morti sul lavoro -10 | 6%

(Di mercoledì 30 novembre 2022) ROMA – Ledi infortunio sulpresentate tra gennaio e ottobre sono state 595.569 (+32,9% rispetto allo stesso periodo del 2021), 909 delle quali con esito mortale (-10,6%). Lo si legge in un reportsugli infortuni nei primi 10del 2022. Sono in aumento le patologie di origine professionale denunciate all’Istituto che sono state 50.013 (+10,2%). L'articolo L'Opinionista.

