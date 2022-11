Fabio Volo si racconta in un’intervista esclusiva a Vanity Fair | I dettagli

Leggi su 361magazine

(Di martedì 29 novembre 2022)siinEcco iInper la prima volta la sua separazione da Johanna Maggy, con cui ha avuto i figli Sebastian, 9 anni, e Gabriel, 7. In attesa di vederlo al cinema a inizio 2023 con Vittoria Puccini nel film Una gran voglia di vivere, tratto dal suo penultimo libro – ha all’attivo 11 romanzi tradotti in 22 lingue e 8 milioni di copie vendute in dieci anni –oggi è soprattutto un padre single, che ha scoperto dei «superpoteri». «Sono meglio come papà, cosa che non sapevo prima di separarmi. ...