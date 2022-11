Boxe | derby italiano per il titolo europeo dei pesi piuma | si sfidano Francesco Grandelli e Mauro Forte

(Di martedì 29 novembre 2022) Notizia importantissima per latricolore. L’European Boxing Union, infatti, vista la rinuncia del campione in carica Kiko Martinez, che ha lasciato vacante la cintura continentale, ha deciso di sceglierecome co-sfidante diper ildei. Ci sarà dunque uno scontro tutto, tra due pugili entrambi del team della OPI Since 82. C’è un precedente tra i due: pareggio per split decision nella sfida valida per la cintura dell’Unione Europea della categoria nel novembre del 2021. “Dietro questa assegnazione ufficiale dell’European Boxing Union c’è un lavoro di management e di studio dei ranking davvero alacre. Nella, sia dentro che fuori dal ring, il tempismo, la ...

Ticinonline

Per Joshua invece la trattativa per ilbritannico si è arenata quasi sul nascere. Quindi Tyson Fury contro Dereck Chisora con il primo naturalmente super favorito, anche se nei pesi massimi non ...Vogliono aprirsi ai turisti di tutto il mondo e ospitare eventi sportivi (Formula 1,, Parigi - ... È come unargentino Brasile o Francia - Germania... Con la storia che si intreccia. Il ... Nella gabbia «spettacolo e rispetto, non violenza» Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Riflettori accesi all’impianto PalaColorCSI per l’evento pugilistico che conquista la sua storica cornice nel pomeriggio del 19 Novembre. Il Boxing Day Pellarese a cura dell’Asd Amaranto Boxe porta su ...