Ischia | l' ex sindaco | ' Avevo allertato le autorità e chiesto l' evacuazione 4 giorni prima'

Lo denuncia Giuseppe Conte, che è statodi Casamicciola nei primi anni '90. 2022 - 11 - 28 ... perché questo evento non fosse un disastro annunciato'', ammonisce il vescovo di, mons. ..., Casamicciola. L'exGiuseppe Conte aveva denunciato l'imminente pericolo pochi giorni prima della tragedia. "L'ultima mia segnalazione alle autorità competenti sui gravi rischi per la ...«L'ultima mia segnalazione alle autorità competenti sui gravi rischi per la popolazione di Casamicciola dovuti al dissesto idrogeologico li avevo segnalati il 22 novembre ...Una tragedia che fa male. Che pone interrogativi. E che merita risposte certe, precise e circostanziate. Non si placa la polemica sulla terribile ...