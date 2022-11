Camerun-Serbia oggi | Mondiali calcio 2022 | orario | tv | streaming | probabili formazioni | programma | dove vederla

Leggi su oasport

(Di lunedì 28 novembre 2022) Va a chiudersi la seconda giornata di gare aidi. Questo lunedì si apre con il match tra, già uno scontro fondamentale per il Girone F. Un dentro o fuori tra le due compagini che hanno perso all’esordio rispettivamente contro Svizzera e Brasile: serve vincere per restare in corsa per il passaggio del turno. Andiamo a scoprire ildel match, come seguirlo in TV e leLunedì 28 novembre Ore 11.00 Diretta TV Rai 2 DirettaRaiPlay(4-3-3): Onana; Fai, N’Koulou, ...