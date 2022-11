Cournooh decisivo | la Germani Brescia espugna Trieste dopo un overtime

Leggi su seriea24

(Di domenica 27 novembre 2022) Laha la meglio sulla Pallacanestroall’nel secondo anticipo dell’8ª giornata. Inizio di partita molto equilibrato con Bartley (29 punti e 5 rimbalzi) a caricarsi i giuliani sulle spalle e laa fare lo stesso con Della Valle (16 punti e 10 assist) in versione realizzatore e assistman per Petrucelli (5-7).riesce comunque ad essere più continua in attacco e replica alle giocate del duo Bartley-Davis con le penetrazioni di(12 punti e 5 rimbalzi) e il playmaking di Della Valle, ben capitalizzati dai centri di Gabriel (12 punti e 15 rimbalzi) e Petrucelli (11-18). Un timeout di coach Legovich, tuttavia, dà la scossa ai padroni di casa, che piazzano un 8-0 di break firmato dalle penetrazioni di Bartley e Gaines (20 ...