“Al Napoli offerte continue per Elmas | il Benfica ci ha provato” la risposta di Giuntoli

Leggi su napolipiu

(Di martedì 8 novembre 2022) Ilcontinua a ricevereper Eljif, l’ultima a provarci è stato ilche ha messo sul piatto 18 milioni di euro. Il centrocampista macedone è tornato alla ribalta dopo il gol decisivo segnato all’Atalanta. Spalletti lo ha schierato al posto di Kvicha Kvaratskhelia, dimostrando di avere fiducia in ogni giocatore della sua rosa.a fine partita ha commentato anche il suo post in cui tirava in ballo il restare seduto sulla panchina troppo spesso, lasciandosi alle spalle quella piccola polemica. Il macedone avrà capito che Spalletti non tiene fuori nessuno per divertimento, ma è pagato per fare scelte e le compie in base a quello che pensa sia meglio per la squadra. Calciomercato: ilvolevaLe ultime notizie sul calciomercato del ...