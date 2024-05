Tumori - individuate centinaia di proteine presenti nel sangue che potrebbero allertare 7 anni prima dell' insorgenza

Tumori, scoperte proteine spia nel sangue che “predicono” il cancro: potrebbero segnalare pericoli con 7 anni di anticipo - tumori, scoperte proteine spia nel sangue che “predicono” il cancro: potrebbero segnalare pericoli con 7 anni di anticipo - Due studi britannici guidati dall'Università di Oxford e pubblicati sulla rivista Nature Communications danno speranze, ma il potenziale deve essere confermato ...

In Salute. In sala operatoria: se sei donna, cambia - In Salute. In sala operatoria: se sei donna, cambia - Uomini e donne, pur essendo soggetti alle stesse patologie, possono presentare sintomi, progressione di malattia e risposta alle terapie molto diversi. Ciò avviene anche in ambito chirurgico ...

