Meloni torna da Vox Da Milei a Orbán - ecco chi parteciperà all' evento a Madrid

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 17 maggio 2024) A poche settimane dalle elezioni europee, Giorgiaa parlare agli amici di Vox. Lo farà domenica, intervenendo in collegamento alla convention "Viva24", organizzata anel weekend dal partito guidato da Santiago Abascal, che fa parte del gruppo di Ecr, di cuiè presidente. La premier già in passato aveva partecipato agli eventi di Vox: nell'ottobre 2021, intervenendo sempre a, pronunciò il celebre "Yo soy Giorgia". Ma quest'anno la festa del partito spagnolo è legata anche a unorganizzato da Ecr proprio nella capitale spagnola. È parte dei "Culture weekend" promossi dal segretario generale dei Conservatori europei e deputato di FdI Antonio Giordano nel corso degli ultimi mesi. Per la presidente del Consiglio l'intervento sarà l'occasione per ...