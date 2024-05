Festival di Cannes - i look delle star sul red carpet

(Di venerdì 17 maggio 2024) Pronti, partenza, via: è iniziato ildi. Quasi due settimane di cene, feste e, ovviamente, red. L’importante manifestazione cinematografica richiama in Costa Azzurra una miriade di. Per farsi notare, in Croisette bisogna andare. E allora spazio a abiti ricercati, gioielli da principessa e accessori cattura-sguardi: ecco ifamose. Terza serata Martina StrazzerMix stilistici nel corso della terza serata deldi. Martina Strazzer è una fatina con un abito in tulle azzurro di Nicole Milano. L’attrice Teyana Taylor è graffiante con una jumpsuit animalier di Roberto Cavalli: l’apertura sul busto svela un tatuaggio e gli addominali scolpiti. Total white per Aubrey Plaza, sponsale con un vestito Loewe dal ...

Roma, 17 mag. (askanews) – approda al Marchè du Film del Festival di Cannes The Race of Love, film romance prodotto da Enrico Pinocci, diretto da Alfio D’Agata, con un cast internazionale: Ciara Hanna (Stars Feel Again, Stars Feel Alabama, Power ...

Le Deuxieme Acte (The Second Act), la recensione del film di apertura di Cannes 2024 - Le Deuxieme Acte (The Second Act), la recensione del film di apertura di cannes 2024 - L’inclassificabile ed eclettico regista francese Quentin Dupieux apre con il suo nuovo film, Le Deuxieme Acte (The Second Act), il 77° festival di cannes.

Marche Film Commission e Atim al Festival di Cannes, si presenta "Marche. Infinite storie, infiniti luoghi". Presenti i registi Rubini e Piccioni - Marche Film Commission e Atim al festival di cannes, si presenta "Marche. Infinite storie, infiniti luoghi". Presenti i registi Rubini e Piccioni - Marche Film Commission e ATIM volano a cannes per presentare “Marche. Infinite storie, infiniti luoghi”. I registi Sergio Rubini e Giuseppe Piccioni ospiti ...

Lezioni di Stile a Cannes 2024: Claudia Gerini incanta con il beauty look Old Hollywood - Lezioni di Stile a cannes 2024: Claudia Gerini incanta con il beauty look Old Hollywood - Un beauty look da vera diva di Hollywood raffinato e sofisticato con rossetto rosso e biondissime onde morbide. Claudia Gerini porta lo Stile Italiano sul Red Carpet di cannes 2024 ...