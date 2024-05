Andrew Garfield nel prossimo film di Luca Guadagnino

(Di venerdì 17 maggio 2024) Come vi avevamo detto poche settimane fa, uno dei prossimi progetti in ballo persarà After the hunt, pellicola con protagonista Julia Roberts. A quanto rivela Deadline in esclusiva, anchedovrebbe far parte del cast delscritto da Nora Garrett e diretto da. La produzione, messa in campo da Amazon MGM Studios, dovrebbe partire questa estate. Brian Grazer e Allan Mandelbaum della Imagine Entertainment produrranno insieme atramite la sua Frenesy banner. Karen Lunder della Imagine Entertainment sarà la produttrice esecutiva insieme a Nora Garrett. After the Hunt è un thriller intenso e drammatico su una professoressa universitaria che si ritrova a un bivio personale e professionale quando un allievo ...

In sala Challengers è tra i primi posti nel box office in Italia e nel mondo superando, dati Mojo, i 68 milioni di dollari e mentre l'atteso Queer con Daniel Craig è in pole position tra i papabili alla Mostra del cinema di Venezia (28 agosto - 7 ...

Luca Guadagnino è inarrestabile, non si ferma un secondo. Dopo il grande successo di Challengers, di cui se vi va potete leggere la nostra recensione, è già impegnato in un nuovo progetto cinematografico: After the Hunt , un enigmatico thriller con ...

After the Hunt, Andrew Garfield e Julia Roberts in trattative per il nuovo thriller di Luca Guadagnino - After the Hunt, andrew garfield e Julia Roberts in trattative per il nuovo thriller di Luca Guadagnino - andrew garfield sarà il co-protagonista insieme a Julia Roberts nel prossimo film di Luca Guadagnino, After the Hunt.

After the hunt, nel film di Luca Guadagnino anche Andrew Garfield dopo Julia Roberts - After the hunt, nel film di Luca Guadagnino anche andrew garfield dopo Julia Roberts - Leggi su Sky TG24 l'articolo After the hunt, nel film di Luca Guadagnino anche andrew garfield dopo Julia Roberts ...

Luca Guadagnino inarrestabile, dopo ‘Challengers’ ora prepara il set di ‘After the hunt’ con Julia Roberts e Andrew Garfield - Luca Guadagnino inarrestabile, dopo ‘Challengers’ ora prepara il set di ‘After the hunt’ con Julia Roberts e andrew garfield - Il regista siciliano è uno dei più prolifici del cinema italiano. Probabilmente sarà alla Mostra del cinema di Venezia con ‘Queer’, interpretato dall’ex 007 ...