Meta - UE apre un’indagine | alti rischi di dipendenza per gli utenti più giovani

(Di venerdì 17 maggio 2024) Articolo pubblicato venerdì 17 Maggio 2024, 11:02 Il commissario europeo al Mercato interno, Thierry Breton, ha annunciato oggiformale dell’Unione Europea contro, l’azienda madre di Facebook e Instagram. Una decisione innescata dalle crescenti preoccupazioni riguardanti il rispetto degli obblighi previsti dalla Digital Services Act (DSA) da parte di, soprattutto per quanto riguarda L'articolo proviene da Il Difforme.

Al vaglio la conformità di Meta con i requisiti per impedire ai bambini e agli adolescenti di accedere a contenuti inappropriati. L’Unione europea apre un’indagine su Meta – Ilcorrieredellacittà.com L’UE ha inoltre avviato un’indagine anche contro ...

Facebook e Instagram sotto indagine UE per dipendenza - La Commissione europea ha avviato un'indagine formale per valutare se Facebook e Instagram di Meta stiano rispettando le norme del Digital Services Act (DSA) per la tutela dei minori. L'UE teme che i sistemi e gli algoritmi delle ...

