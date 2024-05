Legge elettorale - Italia a giudizio alla Corte europea dei diritti dell’uomo Staderini | La condanna metterebbe a rischio il premierato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2024) Un ricorsodei(Cedu) potrebbe rivelarsi un enorme grattacapo per il governo di Giorgia Meloni, che in caso didovrà riscrivere la. Non solo: rischia di veder saltare, almeno per la prossima legislatura, la riforma costituzionale per l’elezione diretta del premier. Il ricorso è quello presentato dopo le elezioni del 2022 dall’ex segretario dei radicali, Mario, anche a nome dei circa 500 cittadini che nei seggi hanno verbalizzato la loro contrarietà al Rosatellum, ennesimamodificata a ridosso delle elezioni, che impedisce il voto disgiunto attribuendo quello espresso nel maggioritario anche...