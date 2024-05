Cannes - approda oggi al Festival del cinema The Race Of Love

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 17 maggio 2024) Roma, 17 mag. (askanews) –al Marchè du Film deldiTheof, film romance prodotto da Enrico Pinocci, diretto da Alfio D’Agata, con un cast internazionale: Ciara Hanna (Stars Feel Again, Stars Feel Alabama, Power Rangers Megaforce), Thomas Gipson (’s Fast Lane, Burning Lies), Blanca Blanco (Eye for eye, Bettayed), Letizia Pinocci (Mission Possible, 6 Children & 1 Grandfather) e Harmony Mc Elliot (You Can Do Better, Life Whack). Protagonisti del film sono James, single per scelta, e Judy con una vita complicata a causa del suo lavoro che le rende difficile le relazioni: dopo una serie di coincidenze che li farà incontrare spesso e dopo colpi di scena i loro cuori di apriranno. Il film verrà presentato in anteprima mondiale ...