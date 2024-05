Scomparso da quasi trent’anni è stato ritrovato nella cantina della casa di un vicino La vittima | Il mio rapitore mi ha fatto un incantesimo

(Di venerdì 17 maggio 2024) Una vicenda incredibile accaduta in Algeria. Un uomo è26 anni fa ed èdi un. Oggi Omar bin Orman ha 45 anni e ne aveva solo 17 quando ènel nulla il 1998 a Djelfa, in Algeria. Erano i tempiguerra civile, tanto che la famiglia pensava fosse tra i 200mila uccisi o i 20mila rapiti negli scontri tra l’esercito e i gruppi islamisti. Poi la sorpresa. Il 12 maggio scorso Omar bin Orman ètrovato nascosto in una-ovile e questo dopo che l’ufficio del pubblico ministero ha ricevuto una denuncia anonima con la quale si sosteneva che bin Omran si trovassedi uno ...

È stato ritrovato ieri in tarda mattinata dai carabinieri a Milano Andrei , il tredicenne , che risiede a Lonate Pozzolo , dal 9 maggio scomparso da casa . Ieri mentre i familiari raggiungevano Milano per riabbracciarlo, nella sua classe si è vissuto un ...

Rapito e ritrovato dopo 27 anni: era stato rinchiuso nella cantina del vicino. La famiglia lo aveva dato per morto - Rapito e ritrovato dopo 27 anni: era stato rinchiuso nella cantina del vicino. La famiglia lo aveva dato per morto - In Algeria è stato ritrovato dopo 27 anni un uomo che sembrava essere dato ormai come morto. Omar Bin Omran, sarebbe stato rapito all'età di 17 anni, secondo quanto viene ...

Rapito a 17 anni, ritrovato vivo 27 anni dopo in una cella sotto casa del vicino - Rapito a 17 anni, ritrovato vivo 27 anni dopo in una cella sotto casa del vicino - La famiglia credeva fosse morto durante la guerra civile che allora imperversava in Algeria, mentre invece l'uomo, che ora ha 45 anni, si trovava vicino alla loro abitazione ...

Scomparve nel nulla all’età di 17 anni, ritrovato vivo e vegeto 30 anni dopo: era stato sequestrato dal vicino di casa - Scomparve nel nulla all’età di 17 anni, ritrovato vivo e vegeto 30 anni dopo: era stato sequestrato dal vicino di casa - Un uomo scomparso quando aveva solo 17 anni è stato salvato dal seminterrato della casa di un vicino quasi 30 anni dopo . Si ritiene che il ...