Cortesie per gli ospiti | Guendalina e Nabila vs Chiara ed Elena

(Di venerdì 17 maggio 2024) Giovedì 16 maggio 2024 è andata in onda la trentanovesima puntata della ventesima stagione diper gli, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e la novità Tommaso Zorzi.vsedLa puntata vede protagoniste le due coppie formate davsed, per una sfida ambientata a Milano che ha messo di fronte i due menu AperiSempre vs Polvere di spezie a Milano. Alla fine hanno vintoedcon il punteggio di 22-20.5.per glisu Discovery Qui trovate l’indice delle puntate e dove rivedere tutti gli episodi ...

Venerdì 10 maggio 2024 è andata in onda la trentacinquesima puntata della ventesima stagione di Cortesie per gli ospiti , il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e la novità Tommaso Zorzi. ...

Lunedì 13 maggio 2024 è andata in onda la trentaseiesima puntata della ventesima stagione di Cortesie per gli ospiti , il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e la novità Tommaso Zorzi. ...

Martedì 14 maggio 2024 è andata in onda la trentasettesima puntata della ventesima stagione di Cortesie per gli ospiti , il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e la novità Tommaso Zorzi. ...

Cortesie per gli ospiti: Augusta e Cristina vs Serena e Lucia - cortesie per gli ospiti: Augusta e Cristina vs Serena e Lucia - Lunedì 13 maggio 2024 è andata in onda la trentaseiesima puntata della ventesima stagione di cortesie per gli ospiti, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Csaba dalla ...

Ecco i “Tempi esponenziali”, torna il Festival della Tv - Ecco i “Tempi esponenziali”, torna il Festival della Tv - Torna il Festival della Tv, dal 24 al 26 maggio, con 50 incontri e 122 ospiti: tra loro, il direttore di Le Monde Jérôme Fenoglio, Aldo Cazzullo, Emiliano Fittipaldi, Andrea Malaguti, Stefania Aloia, ...

Lampada da tavolo, Tommaso Zorzi ha scelto il design: la stile di Elio Martinelli è inconfondibile - Lampada da tavolo, Tommaso Zorzi ha scelto il design: la stile di Elio Martinelli è inconfondibile - Tommaso Zorzi ha scelto lo stile di Elio Martinelli: la preziosissima lampada da tavolo che mixa l'eleganza con il fascino vintage.