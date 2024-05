Svezia - spari presso ambasciata Israele

(Di venerdì 17 maggio 2024) 11.07 La polizia svedese ha arrestato diverse persone e ha isolato una vasta area del centro di Stoccolma in seguito anella zona dell'israeliana. Lo riporta l'agenzia di stampa Reuters sul suo sito. Glisono stati uditi da una pattuglia che ha lanciato l'allarme. La zona chiusa al pubblico include l'israeliana. Le autorità hanno aperto un'inchiesta per individuare il movente e l'obiettivo della sparatoria.

