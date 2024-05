Blusa azzurra e pantaloni cipria | l’abbinamento colore da provare ora

(Di venerdì 17 maggio 2024) Quando il meteo non collabora, è del guardaroba il compito di portare un tocco di estate nella vita di tuti i giorni. Con combinazioni colori che proiettano verso le vacanze ancora lontane, da copiare ora dalle passerelle Primavera Estate 2024: dalle più estreme, che richiedono un po’ di audacia, a quelle più classiche, elevate da dettagli che fanno la differenza. C’è una combinazione di nuances che si posiziona esattamente a metà tra i due poli di stile. Evergreen e contemporanea e allo stesso tempo, è la migliore quando si parla di abbinamentiper il rosa, tra le tonalità must have di stagione. Lo spunto perfetto arriva dalla catwalk di Tod’s, dove il nude si fonde con un l’azzurro cielo, spezzato da una parentesi bordeaux. Da ...

