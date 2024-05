(Di venerdì 17 maggio 2024) Non tutti gli attori coinvolti nella produzione del sequel di Denis Villeneuve sono apparsi nel montaggio finale IldiDue Joe Walker ha spiegatonel montaggio finale ha dovuto eliminare ilinterpretato da Tim Blake Nelson. Diretto da Denis Villeneuve, il sequel didel 2021 prosegue la storia di Paul Atreides (Timothée Chalamet) che affronta gli Harkonnen sul pianeta Arrakis. Il cast diDue presenta una serie di volti noti e di nuovi arrivati, ma il Thufir Hawat di Stephen McKinley Henderson e unsconosciuto interpretato da Nelson non sono stati inseriti nel versione finale del film. In una recente intervista, Walker hato ...

Il regista ha spiegato per quale motivo il personaggio di Chani è così importante per la storia Nel corso di una lunga intervista concessa al New York Times, Denis Villeneuve ha rivelato il motivo per cui il personaggio di Chani, interpretato da ...

Dune - Parte Due, il montatore svela perché un personaggio chiave è stato tagliato: "Una tortura" - dune - parte Due, il montatore svela perché un personaggio chiave è stato tagliato: "Una tortura" - Il montatore di dune - parte Due Joe Walker ha spiegato perché nel montaggio finale ha dovuto eliminare il personaggio interpretato da Tim Blake Nelson. Diretto da Denis Villeneuve, il sequel di dune ...

Il deserto come non te lo aspetti: i dieci più inconsueti del mondo - Il deserto come non te lo aspetti: i dieci più inconsueti del mondo - Immaginando il deserto, di solito evochiamo l’immagine di distese di dune color miele, sole dardeggiante, magari una fila di cammelli sullo sfondo. Certo, in molti luoghi estremi del mondo è così, ma ...

Il trailer della serie prequel di Dune, 10mila anni prima dei film - Il trailer della serie prequel di dune, 10mila anni prima dei film - Si chiama dune: Prophecy e segue due sorelle Harkonnen mentre combattono per il futuro dell'umanità.