WWE | Tiffany e il TikTok incriminante

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 17 maggio 2024) Circolano voci sul web che il match dei quarti di finale del Queen of the Ring tra Bianca Belair eStratton sia stato rimosso dal programma, e che a sostituire la bionda sarà Nia Jax. Questo repentino cambio di programma sarebbe dovuto ad undella Stratton in cui si mostra l’atleta colpire Jade Cargill con l’audio del match tra Stratton e Belair sovrapposto. Tale indiscrezione è stata comunque smentita da voci autorevoli come PWInsider. A discolpa della Stratton, l’audio in sottofondo è relativo ad un “meme” che già circola sui social, e quindi non riferibile ad alcun match in particolare. La stessa rivista ha riportato che l’ex campionessa di NXT non ha subìto alcun cambiamento al suo status nella Compagnia e che, talenti e management, rivolgono costantemente a lei attenzioni ed elogi.