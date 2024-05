Terra Amara anticipazioni del 17 maggio - Betul spara ad Hakan | il sacrificio per Zuleyha

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 17 maggio 2024) Ecco ledegli episodi della soap turca in onda venerdì 17alle 21:30 circa su Canale 5. Nuovo appuntamento in prima serata cone con ledella puntata in onda stasera 17a partire dalle 21:30 su Canale 5, con tre episodi che raccontano un nuovo dramma per. Le avventure divanno in onda il venerdì sera e la domenica pomeriggio in attesa del gran finale previsto per la prossima settimana. Nell'episodio del 12, dopo la morte di Colak e forte della sua eredità,affronta, ma scopre di essere caduta in una trappola. Viene umiliata dal suo presunto marito davanti a tutta Çukurova. Fikret chiede a Zeynep di …