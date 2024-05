Mo | Conferenza rabbini europei | ‘molti ebrei nascondono loro ebraicità per paura’

(Di venerdì 17 maggio 2024) Bruxelles, 17 mag. (Adnkronos) – Le comunità ebraiche di tutta Europa sono alle prese con un aumento di odio, vandalismo, molestie e minacce dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre contro Israele e la conseguente guerra a Gaza. “Le statistiche parlano di un aumento di centinaia di di punti percentuale in tutta Europa”, ha detto al Guardian Pinchas Goldschmidt, presidente delladei, un’alleanzaca ortodossa, aggiungendo che ?moltistanno cercando di nascondere la?. ?Una delle domande più frequenti aidal 7 ottobre è se possono togliere la mezuzah (una pergamena religiosa in un astuccio) dalla porta: questo la dice lunga?. Altre precauzioni che alcune persone stanno prendendo è l’indossare ...

