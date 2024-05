Superbike - nuovo regolamento | evoluzione o rivoluzione?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 17 maggio 2024) Non esiste pace, in effetti, nel variegato universo delle derivate che mai come nelle ultime stagioni sta acquisendo sempre più consensi. Merito di un lavoro lunghissimo e di strategia sempre più mirate che hanno portato, negli anni, centauri di grandissimo valore a misurarsi in questo campionato iridato particolare e affascinante. Una delle costanti di questo mondo è il continuo, a volte incessante, mutamento che puntualmente entra in gioco modificando l’orizzonte di queste due ruote. Dopo gli ultimi accorgimenti, che sono poco piaciuti al campione del mondo di Ducati Alvaro Bautista, la FIM e Dorna sono pronte per varare unper la. Qual è il motivo principale? Tenere separate, il più possibile, le sfere della MotoGP e della SBK che nel futuro potrebbero assomigliarsi sempre più creando un doppione che non ...