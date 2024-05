Ascolti tv - i dati del 16 maggio 2024

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 17 maggio 2024) Bene Viola come il Mare 2 Nella serata di ieri, giovedì 16, su Rai Uno, Tutto per mio figlio ottiene 1.922.000 spettatori pari all’11.9% di share. Su Canale 5 la terza puntata di Viola come il Mare 2 ottiene 2.375.000 spettatori con uno share del 15.1%. Su Rai2 Prey si ferma a 791.000 spettatori pari al 4.5%. Su Italia1 Red ha incollato davanti al video 1.339.000 spettatori con uno share dell’8%. Su Rai3 lo speciale di Mario Tozzi Fuori dal Fango segna 738.000 spettatori pari al 4.1%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.031.000 spettatori (7.8%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 980.000 spettatori e il 7.7%. Su Tv8 Casino Royale ottiene 340.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove Comedy Match raduna 737.000 spettatori con il 4.3%. L'articolo proviene da 361 Magazine.