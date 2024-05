Lungomare Fest Catania - domenica nuovo evento dalle 10,00 alle 19,00

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 17 maggio 2024)19 maggioappuntamento cone altra chiusura al traffico veicolare deldiore 10,00ore 19,00, da piazza Europa a piazza Mancini Battaglia.Un altroall’insegna dello sport, della cultura e della solidarietà, che richiamerà migliaia di cittadini che vogliono intrattenersi all’aria aperta a piedi, in bici o sui monopattini, nelroccioso di. In piazza del Tricolore sosterà l’auto-books per la promozione e lo scambio dei libri, a cura della Direzione comunale Cultura e dell’Amts e l’autoemoteca dell’associazione San Marco Donatori Volontari Sangue, dove sarà possibile fare uno screening clinico gratuito e ...