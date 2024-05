Vela | Luna Rossa - i foil fanno impazzire tutti!

(Di venerdì 17 maggio 2024) Manca poco, ormai, all’inizio delle danze che porterannoa sognare una rivincita contro New Zealand, il team più forte del mondo, nel palcoscenico meraviglioso dell’America’s Cup 2024. Prima di lanciare il guanto di sfida ai numero uno dellamondiale, però, l’imbarcazione italiana dovrà superare le forche caudine della Louis Vuitton Cup, detto anche il torneo degli sfidanti, duellando contro Ineos Britannia, Alinghi, American Magic e Orient Express. Il vincitore di queste forche caudine sfiderà gli oceanici per la conquista della Vecchia Brocca. Al primo appuntamento mancano solo tre mesi e l’equipaggio del veliero azzurro si sta preparando per il primo, fondamentale, passo verso la gloria nelle acque di Cagliari. I recon, cioè le “spie” ufficiali che seguono da vicino i vari tea, sono rimasti estasiati dai ...

