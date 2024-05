Citroën ed airbag difettosi | maxi richiamo di C3 e DS3 - 600mila veicoli coinvolti

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 17 maggio 2024)pera causa diche, in caso di incidente, potrebbero provocare gravi lesioni o anche causare la morte. Ilriguarda i modelli C3 e DS3, prodotti nell’arco di un decennio e oggi non più in commercio, se non nel circuito dell’usato. Si tratta comunque di modelli particolarmente diffusi. Ilha coinvolto una ventina di Paesi.ed: che fare “le chiede di sospendere immediatamente la guida del Suo veicolo”. Questo il monito contenuto nella raccomandata che il marchio francese, oggi figlio adottivo del gruppo Stellantis, ha inviato a migliaia di automobilisti. Il motivo: “Le sostanze chimiche contenute in questi ...