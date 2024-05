Omofobia -Mattarella | Italia non immun - non si rassegni a brutalità

(Di venerdì 17 maggio 2024) Roma, 17 mag. (askanews) – “L’intolleranza per il diverso, l’indifferenza di fronte alle compressioni delle altrui libertà, costituiscono lacerazioni alla convivenza democratica. L’non èe da episodi di omotransfobia: persone discriminate, schiacciate da pregiudizi, che spesso sfociano in inaccettabili discorsi d’odio, aggredite verbalmente e fisicamente”. Lo dichiara il presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della Giornata Internazionale contro l’, la Transfobia e la Bifobia. “Non è possibile – aggiunge – accettare di rassegnarsi alla. La violenza dei giudizi, di cui tanti cittadini sono vittime solo per il proprio orientamento sessuale, rappresenta un’offesa per l’intera collettività”. “L’impegno delle Istituzioni – esorta ...

Le parole di Sergio Mattarella nella Giornata contro omofobia, transfobia e bifobia: “Insopportabile piaga sociale” - Le parole di Sergio Mattarella nella Giornata contro omofobia, transfobia e bifobia: “Insopportabile piaga sociale” - Il Presidente della Repubblica, nella Giornata contro l'omofobia, invita le istituzioni ad elaborare efficaci strategie per la prevenzione e il rispetto della diversità ...

La Ue ribadisce il suo impegno per “un'Europa in cui tutti siano liberi di amare senza paura” - La Ue ribadisce il suo impegno per “un'Europa in cui tutti siano liberi di amare senza paura” - AGI - L'Unione Europea ha riaffermato questo venerdì, in occasione della Giornata internazionale contro l'omofobia, la transfobia e la bifobia (IDAHOBIT), il suo impegno “per un'Europa in cui tutti si ...

17 maggio, Mattarella contro l’omobitransfobia: “L’impegno delle istituzioni per una società inclusiva e rispettosa delle identità” - 17 maggio, Mattarella contro l’omobitransfobia: “L’impegno delle istituzioni per una società inclusiva e rispettosa delle identità” - "I principi di eguaglianza e non discriminazione, sanciti dalla nostra Costituzione, sono un presupposto imprescindibile per il progresso di qualsiasi società democratica e per la piena realizzazione ...