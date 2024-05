Nuovo Stabilimento per Carrozzerie di Lusso | La Rivoluzione Femminile nella Valle del Tubo

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 17 maggio 2024) Teramo -zona industriale di Villa Zaccheo, conosciuta come la "del" abruzzese, sta per sorgere unche promette di rivoluzionare il settore. Non si tratterà più solo di marmitte: la Pcm, parte del gruppo lombardo Catra, avvierà la produzione di parti didiper marchi prestigiosi come Ferrari, Maserati, Lamborghini, Porsche e Tesla. La novità non è solo tecnologica ma anche sociale: saranno principalmente le donne metalmeccaniche del Teramano a realizzare queste parti, con una previsione iniziale di una trentina di nuove assunzioni. Questo cambiamento è frutto dell'accordo tra Pcm, rappresentata dall'amministratore delegato Giuseppe Fresta, e il sindacato Fim-Cisl. Marco Boccanera, segretario provinciale della ...