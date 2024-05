Raspadori in vantaggio su Simeone per sostituire Osimhen CorSport

(Di venerdì 17 maggio 2024) Questa sera il Napoli affronterà la Fiorentina per la 37esima giornata di campionato. Victorsarà l’assente di lusso, reduce da un affaticamento muscolare; a prendere il suo posto da titolare, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, è inGiacomorispetto a Giovanniinsuper una maglia da titolare Il quotidiano scrive: Già da giorni Calzona riflette sul sostituto die sulla formazione da opporre questa sera alla squadra di Italiano.è avanti rispetto aper il ruolo di prima punta nel tridente che sarà completato da Kvaratskhelia a sinistra e Politano a destra. Oltre a riempire l’area di rigore, alla ricerca del gol, ...

Jeda Capucho Neves, ex calciatore, è intervenuto a 1 Football Club su 1 Station Radio. Queste le sue parole: Uno dei suoi progetti sono i camp a Riccione. Può dirci qualcosa di più? “Con la Jeda Soccer Accademy, stiamo cercando di dare vita a ...

Le ultime notizie sul Napoli dalle parole di Francesco Modugno, inviato a Castel Volturno per conto di Sky Sport. senza Osimhen , Calzona deve scegliere tra Raspadori e Simeone per l’attacco del Napoli. Fiorentina-Napoli si gioca venerdì alle ...

Serie A, giornata di fuoco per la lotta salvezza: Udinese avanti sull’Empoli, Sassuolo-Cagliari sul filo - Serie A, giornata di fuoco per la lotta salvezza: Udinese avanti sull’Empoli, Sassuolo-Cagliari sul filo - Senza osimhen, spazio a Simeone o raspadori, proposti come possibili marcatori a 3,25 e 4,00. Bologna e Juventus, invece, già qualificate alla prossima Champions League, si giocano il terzo posto: la ...

CDS - Fiorentina-Napoli, la probabile formazione: pronto Raspadori al posto di Osimhen - CDS - Fiorentina-Napoli, la probabile formazione: pronto raspadori al posto di osimhen - Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle possibili scelte di formazione di Francesco Calzona, allenatore del Napoli, per la gara contro la Fiorentina dell'Artemio Franchi: "Non ha grossi dubbi ...

CORRIERE - Fiorentina-Napoli, gli 11 di Calzona. Scelto il sostituto di Osimhen - CORRIERE - Fiorentina-Napoli, gli 11 di Calzona. Scelto il sostituto di osimhen - Il centravanti Victor osimhen salterà la gara del Franchi del Napoli contro ... per l'ex calciatore del Sassuolo, raspadori. Il quotidiano romano scrive quanto segue in merito alla probabile ...