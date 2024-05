Billie Eilish arriva in italia a 6 anni dall’ultima volta con un’unica data italiana

(Di venerdì 17 maggio 2024)indopo 6con un unico appuntamento domenica 8 giugno 2025 all’Unipol Arena di Bologna. La superstar che sta influenzando un’intera generazione, ha da poco annunciato l’uscita del suo attesissimo terzo album in studio intitolato “Hit me hard and soft”, previsto per il 17 maggio (disponibile qui per il pre-order). Il suo Hit me hard and soft tour arriverà inesclusivamente con la tappa di Bologna, promettendo uno spettacolo immersivo e indimenticabile, grazie anche alla configurazione del palco a 360°.sarà l’Icona di Fortnite Festival (Stagione 3). Nella nuova stagione del videogioco saranno presenti le seguenti “Jam Tracks” dell’artista americana: “All the Good Girls Go to Hell”, “Happier than ...

Bridgerton 3 sta arrivando, come sappiamo debutterà su Netflix il 16 Maggio, e come sempre oltre alla trama, tutti aspettiamo quale sarà la colonna sonora scelta per questa stagione. Come il Vitamin String Quartet avrà riarrangiato i pezzi pop del ...

Se il "gotico" Happier than ever aveva un po' disorientato la fan base innamorata delle sonorità electro minimal di When we fall asleep. Hit me hard and soft è un altro capitolo nel segno del cambiamento rispetto alle scelte sonore (e d'immagine) ...

La aspettavamo da tanto. Billie Eilish è tornata con tanta nuova musica. La cantante ha pubblicato il suo terzo album, Hit Me Hard and Soft: 10 brani scritti e prodotti insieme al fratello Finneas. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul suo nuovo ...

Billie Eilish, uscito il nuovo album “Hit me Hard and Soft”: svelata la tracklist - billie eilish, uscito il nuovo album “Hit me Hard and Soft”: svelata la tracklist - billie eilish nuovo album 2024. E' disponibile da oggi "Hit me Hard and Soft", il nuovo album di billie eilish: la tracklist.

Billie Eilish: è uscito l’album “Hit Me Hard and Soft” - billie eilish: è uscito l’album “Hit Me Hard and Soft” - "Hit Me Hard and Soft" è il lavoro più coraggioso dell’artista finora, una raccolta tanto diversa quanto coesa di brani.

Le tre regine della musica americana preoccupano Trump - Le tre regine della musica americana preoccupano Trump - Beyoncé, Taylor Swift e billie eilish nel 2020 dedicarono il loro endorsement a Joe Biden, per le prossime elezioni potrebbero decidere di replicare.