Ex vigilessa uccisa - fermato l’ex collega I dubbi degli inquirenti

(Di venerdì 17 maggio 2024) Ex, arrestato. Ie la possibile relazione tra i due Giampiero Gualandi, 63 anni, è accusato di aver assassinato Sofia Stefani, 33enne exda un colpo di pistola alla testa al comando di Anzola Emilia (Bologna), sparato nel pomeriggio di ieri, 16 maggio, dall’arma di ordinanza dell’uomo. Il 63enne subito dopo i fatti ha dichiarato che si è trattato di un incidente, di un colpo partito mentre puliva l’arma. Tuttavia, nell’interrogatorio si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere. Qualcosa non convincerebbe gli, che temono si possa trattare di un ennesimo femminicidio. Le voci riportate dai giornali parlano di ...

