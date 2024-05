Castel San Giorgio - domenica è giornata dedicata al ‘Microchip day’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 17 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti19 maggio in piazza Nassiriya, dalle 9.30 alle 13, Comune, Asl, Amici di Pluto e Circolo Amici per l’Ambiente insieme per unaall’insegna della sensibilizzazione e del benessere degli amici a quattro zampe. “Un diritto per i cani, un dovere per te”: è questo lo slogan utilizzato per la primadi sensibilizzazione per la salute ed il benessere degli amici pelosi, componenti a tutti gli effetti di tantissime famiglie e voluta fortemente dal sindaco Paola Lanzara e dall’assessore alla Tutela degli Animali Domenico Sellitto. «Il microchip è un obbligo di legge ma, allo stesso tempo, è anche un atto di amore verso i nostri animali – ricorda il primo cittadino diSanPaola Lanzara. Il microchip è, infatti,indispensabile per rivendicare la ...