La Giornata contro l' omobitransfobia compie vent' anni | donne e omosessuali bersaglio dell' odio online Tante denunce - troppi silenzi

(Di venerdì 17 maggio 2024) Non binario. È il genere di Nemo, l’artista che ha vinto l’Eurovision Song Contest con i coloria Svizzera, anzi con tutti i colori’arcobaleno di un brano che racconta un percorso queer. Di chi cioè non solo non si riconosce nel suo genere biologico, ma rifiuta la polarizzazione duale "rosa-azzurro" e non si rappresenta esattamente in nessuno dei ruoli sociali “tradizionali”, maschile...