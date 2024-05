Pallamano - Davide Bulzamini adesso alza l’asticella | L’obiettivo? Passare il girone ai Mondiali

(Di venerdì 17 maggio 2024) Sono ormai passati cinque giorni, ma non accenna ad arrestarsi l’euforia in casa Italia dopo la storica e meravigliosa qualificazione ai Campionati2025, avvenuta la scorsa domenica dopo la pazzesca vittoria degli azzurri ai danni del Montenegro in quel di Podgorica. Un giorno da ricordare negli annali dello sport italiano, rimarcato dalla foltissima presenza di pubblico del Pala San Giacomo di Conversano, struttura che ha ospitato nella gara d’andata la bellezza di 4.000 spettatori, a cui si aggiungono altri 40.000 tifosi incollati alla televisione. Nella giornata di ieri è tornato sul match uno dei baluardi della squadra italiana,, il quale intercettato dai microfoni federali ha raccontato le sue personali sensazioni sull’impresa. L’ITALIA DELLAESISTE! Impresa epica a Podgorica, ...

Va in archivio la prima giornata di competizioni in quel di Hyères, località della Francia che ospita questa settimana i Campionati Mondiali 2024 di Formula Kite . Un day 1 positivo per la Nazionale italiana, la quale ha conquistato tre piazzamenti ...

A Hyères hanno preso il via i Mondiali 2024 di Vela specialità Formula Kite . Una prima giornata di regata che porta buone notizie per l’Italia, con Riccardo Pianosi che si piazza in quinta posizione con 8.0 punti e un net score di 5.0 dopo una ...

I Mondiali di calcio femminili del 2027 in Brasile - I mondiali di calcio femminili del 2027 in Brasile - 1 minuto per la lettura BANGKOK (THAILANDIA) (ITALPRESS) – Il Brasile ospiterà la Coppa del Mondo femminile 2027, dopo essere stato scelto al 74° Congresso Fifa a Bangkok, in Thailandia. La candidatur ...

Squid Game 2: Ufficiale il ritorno della serie Netflix di successo mondiale - Squid Game 2: Ufficiale il ritorno della serie Netflix di successo mondiale - Contesto: La serie sudcoreana "Squid Game" ha conquistato il mondo diventando il titolo più visto nella storia di Netflix. dopo mesi di attesa, il creatore ...