Da oggi 17 maggio fuori i SANDFLOWER con PORTA PER L’INFERNO

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 17 maggio 2024), davenerdì 172024 sono in radio e in digitale con “PER”, il nuovo singolo che racconta di chi soffre perché è vittima a causa di persone molto vicine. Andiamo ad approfondire.per” deiDavenerdì 172024 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “PER” (Overdub Recordings), il nuovo singolo dei. Da venerdì 172024 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “PER” ...