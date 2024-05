Alberto Genovese torna in tribunale | a Milano al via il secondo processo per abusi sessuali

(Di venerdì 17 maggio 2024)in. L’ex imprenditore del web – che già sta scontando una condanna definitiva a 6 anni e 11 mesi per aver drogato e violentato due ragazze e che è anche imputato in un altro procedimento per una presunta evasione fiscale – potrebbe vedere aggravarsi la sua posizione. Aè in corso, a porte chiuse con rito abbreviato, ilche lo vede imputato per unfilone di indagine con al centro ulteriori accuse, tra cui episodi dinei confronti di altre due giovani, che sarebbero stati commessi con lo stesso schema già ricostruito nell’ambito della prima inchiesta, ossia rendendole incoscienti con un mix di droghe. Oggi, davanti al gup Chiara Valori, ...

Torna “MArTA in Musica”, ecco il concerto di Francesco Baccini - torna “MArTA in Musica”, ecco il concerto di Francesco Baccini - Domenica 19 maggio il Museo archeologico nazionale di Taranto, torna a schiudere le porte all’arte, grazie alla seconda edizione di “MArTA in MUSICA”, il progetto delle matinée domenicali realizzato i ...