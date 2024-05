Record - Conceiçao rifiuta il Marsiglia - vuole la Champions

(Di venerdì 17 maggio 2024) Sette anni e dieci trofei vinti con il Porto, ora Sergioè pronto per aprire un nuovo ciclo altrove. Sì, ma dove? Secondo...

Conceicao Milan, arriva la BOMBA di calciomercato. CLAUSOLA per liberarlo in estate - Conceicao - Milan, bomba dal Portogallo: il tecnico può liberarsi dal Porto senza buonuscita né multa. I rossoneri sognano Secondo quanto riportato dal quotidiano Record, Sergio Conceicao, allenatore del Porto è nel mirino del Milan per la panchina della prossima stagione. Il tecnico ha fatto inserire nel contratto, al momento del rinnovo col vecchio presidente ...

L'Inter infierisce sul Frosinone (5 a 0) e oggi Napoli - Bologna e Milan - Cagliari - I record ci aiutano, purtroppo ci siamo fermati a Reggio Emilia con i gol fatti, ma abbiamo ancora ... Le voci circolate nei giorni scorsi (Conceiçao allenatore, Sesko centravanti) non sono bastate a ...