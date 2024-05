Strappa la sciarpa del Bari agli studenti - DASPO per il 44enne da parte del Questore

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di venerdì 17 maggio 2024) Tarantini Time QuotidianoLa Polizia di Stato ha notificato il provvedimento diemesso daldi Taranto Massimo Gambino nei confronti un tarantino di 44 anni. Come testimoniato da un video diventato in pochi minuti virale, nella mattinata di ieri ilnei vicoli di Città Vecchia, davanti alla sede dell’università, avrebbe affrontato alcunidi una scolaresca della provincia barese che indossavano sciarpe delCalcio, esortandoli in maniera decisa di riporre i vessilli negli zaini, minacciandoli altrimenti di portarli via. Tra lo stupore generale e mentre i ragazzi impauriti stavano assecondando le richieste dell’esagitato tarantino, quest’ultimo, continuando nel suo fare minaccioso, sarebbe passato dalle parole ai fattindo dalle mani la ...