Maltempo - esonda Muson dei Sassi | soccorsi immediat - la situazione è critica

(Di venerdì 17 maggio 2024) Nelle prime ore di oggi, il fiumedeito a Camposampiero, nel Padovano, in località Rustega, a causa della rottura di un argine provocata dalle forti piogge. Lae ha richiesto l’interventoo delle squadre dei vigili del fuoco, con soccorritori fluviali alluvionali provenienti dai comandi di Padova, Vicenza, Belluno e Venezia. Diverse abitazioni rimaste isolate sono state evacuate. Per supportare le operazioni, sono stati inviati un mezzo anfibio dal comando di Verona, e personale e mezzi di pompaggio dai comandi dell’Emilia-Romagna. Le operazioni di soccorso sono coordinate dal comandante provinciale, Giuseppe Lomoro, che ha disposto il raddoppio dei turni. La rottura arginale deldeiha ...

