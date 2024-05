Omofobia | Meloni - ' tenere alta attenzion - violenze e discriminazioni inaccettabili'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2024) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - "La tutela e la difesa della dignità di ogni persona è sancita dalla nostra Costituzione. È una priorità per tutte le Istituzioni, ad ogni livello, combattere ogni forma di discriminazione, violenza e intolleranza e investire sulla prevenzione e sul supporto alle vittime". Così la premier Giorgia, in occasione della Giornata Internazionale contro l', la transfobia e la bifobia. "È nostro compito, inoltre - prosegue la presidente del Consiglio -,l'e della comunità internazionale sulle persecuzioni e sugli abusi che in molte Nazioni del mondo, come ricordato anche oggi dal Presidente della Repubblica, vengono ancora perpetrati in base all'orientamento sessuale....